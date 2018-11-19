Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu

Kendine has üslubu ve verdiği dini bilgilerle her yaş grubundan ilgiyle takip edilen İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat Novada alışveriş merkezinde, Sarıkaya ilçesinde de Sarızeybek kültür Merkezi’nde katılımcılara, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yaşamından kesitler anlattı. Hatipoğlu, hoşgörü ve sevgi mesajları verdi, insanlığın gidişatını Hz. Muhammed’in yönlendirmeye devam edeceğini belirtti. Hatipoğlu, ’’Muhammed aşkı varsa yüreklerimizde bir sebebi var. Sadece peygamber olduğu için değil karakteriyle, ahlakıyla ve duruşuyla insanlığa kurtuluş reçetesi sunabildiği için onu kendimize rehber edinmeliyiz. Onun için çok övünün ve sevinin ne mutlu Müslümanım diye. Allah bizi Müslüman yarattı, Müslüman yaşatsın" dedi.

Söyleşilerde annenin önemine değinen Hatipoğlu, "Anne duası cenneti açar. Anne bedduası cenneti kapatır. Gidin annenizin elini ayağını öpün. Anneler çok önemli, anneleriniz göçmeden onların duasını alın. Yarın üzülürsünüz ancak bir mezar bulursunuz. Onun için annenizin kalbini kırmayın, duasını alın. Annenin duası günahları affettirir" şeklinde konuştu.

Hatipoğlu konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçti, dinleyicilerin sorduğu soruları cevaplayıp, söyleşilerini dualarla sonlandırdı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede düzenlenen etkinliğe katılan Hatipoğlu ile bir araya gelip, bir süre görüştü.

