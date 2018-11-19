Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93616
ALTIN
210.212
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8819
EURO
6.0898

Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu

İLAHİYATÇI yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat Merkez ve Sarıkaya ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu

İLAHİYATÇI yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat Merkez ve Sarıkaya ilçesinde sevenleriyle buluştu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:47
39 Okunma
Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu

 Kendine has üslubu ve verdiği dini bilgilerle her yaş grubundan ilgiyle takip edilen İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yozgat Novada alışveriş merkezinde, Sarıkaya ilçesinde de Sarızeybek kültür Merkezi’nde katılımcılara, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yaşamından kesitler anlattı. Hatipoğlu, hoşgörü ve sevgi mesajları verdi, insanlığın gidişatını Hz. Muhammed’in yönlendirmeye devam edeceğini belirtti. Hatipoğlu, ’’Muhammed aşkı varsa yüreklerimizde bir sebebi var. Sadece peygamber olduğu için değil karakteriyle, ahlakıyla ve duruşuyla insanlığa kurtuluş reçetesi sunabildiği için onu kendimize rehber edinmeliyiz. Onun için çok övünün ve sevinin ne mutlu Müslümanım diye. Allah bizi Müslüman yarattı, Müslüman yaşatsın" dedi.
Söyleşilerde annenin önemine değinen Hatipoğlu, "Anne duası cenneti açar. Anne bedduası cenneti kapatır. Gidin annenizin elini ayağını öpün. Anneler çok önemli, anneleriniz göçmeden onların duasını alın. Yarın üzülürsünüz ancak bir mezar bulursunuz. Onun için annenizin kalbini kırmayın, duasını alın. Annenin duası günahları affettirir" şeklinde konuştu.
Hatipoğlu konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçti, dinleyicilerin sorduğu soruları cevaplayıp, söyleşilerini dualarla sonlandırdı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede düzenlenen etkinliğe katılan Hatipoğlu ile bir araya gelip, bir süre görüştü. 
 

Anahtar Kelimeler:
Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULDU
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULDU
CHP Boğazlıyan'da ‘Ayık’ dedi
CHP Boğazlıyan'da ‘Ayık’ dedi
Çare Dergisi bayilerde
Çare Dergisi bayilerde
Köy yolu ıslah edildi
Köy yolu ıslah edildi
Cami inşaatı destek bekliyor
Cami inşaatı destek bekliyor
Kaldırım çalışmasına başlanıldı
Kaldırım çalışmasına başlanıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim