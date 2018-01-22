Hatipoğlu, Akdağmadeni’nde ilgi gördü

Belediye Başkanı Suphi Daştan, Kaymakam Alp Eren Yılmaz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, AK Parti ilçe Başkanı Önder Gürel’in de hazır bulunduğu etkinliği, yaklaşık 2 bin vatandaş izledi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sıfatlarından olan El-Metin’den bahsetti. Peygamberin yol gösterici olduğunu belirten Hatipoğlu, ‘Bizim özgürlüğümüz dünyamız ve ahiretimiz ama her şeyimiz Allah'ımız ve Resulümüzdür, yüce Allah bizi bundan ayırmasın kendine kul, habibine Allah bizleri ümmet eylesin. Bizim önderlerimiz belli, biz Hz. Muhammed’e tutkunuz, onun yolunu yol edinmişiz, O'nun sevdiğini sevmişiz, O'nun uzak olduğundan uzak olmuşuz, biz O'na teslim olmuşuz. Bu imanın bir gereğidir ve bizim imanımız böyle bir imandır, sallantıda olan bir iman değildir. Hazreti Ebubekirleri, Hazreti Ömerleri, Hazreti Osmanları, Hazreti Alileri, Hazreti Hasan ve Hüseyinleri bizlere sevdiren Hazreti Muhammed'dir’ dedi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na günün anısına Akdağmadeni’nin sembollerinden oluşan tabloyu hediye etti. Daha sonrasında Akdağmadeni Belediyesi tarafından yaptırılan Ahşap Cami ve Şanlı Bayrak anıtını ziyaret eden Hatipoğlu ve ekibi beğenilerini sunarak ilçeden ayrıldı. Daştan, ‘Değerli Hocamız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Akdağmadeni’nde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Belediyemiz tarafından düzenlenen bu organizasyonda salonumuzu dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görünen o ki değerli hocamızı Akdağmadeni’nde seven binlerce vatandaşımız var, hocamızda Akdağmadeni’nde oluşan bu güzel ortamı çok sevdi. Sayın Nihat Hatipoğlu’na ilçemize gösterdiği ilgi ve bizlere yaşattığı bu güzel gün için teşekkür ediyorum’ diye konuştu.



