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Hatim duası yaptılar

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şube başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatim duası yaptı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:41
Hatim duası yaptılar

Hain darbe girişiminde şehit düşen polis ve siviller için eller semaya kalkarken, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, Türk devlet ve milletinin daim olması dileğiyle dua ettiler. Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz’ü de ziyaret eden İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü münasebetiyle okunan hatmi şerifin duasını Yozgat şehitliğinde yaptıklarını söyledi. Nurdoğan, 15 Temmuz'un ardından 5 yıl geçtiğine dikkat çekerek, aynı olayların yaşanmaması için birlik ve beraber içinde olunması gerektiğini belirtti. Nurdoğan, şehit düşenlerin vatan için canlarını feda ederek, devlet ve millet için sokaklara dökülerek görevini yaptığına vurgu yapan Nurdoğan, “Rabbim tüm şehidlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geride kalan yakınlarına sabırlar versin” dedi. Nurdoğan, “Şehitlerimizin bizim için yaptıklarını bir an olsun aklımızdan çıkarmadan yaşamalıyız. Onlara olan minnet borcumuzu ödemeye imkan yok. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yönetim kurulu üyelerimiz tarafından her biri cüz okumak suretiyle tamamlanan hatm-i şerifin duasını yaptık.. Şehitlerimize ne yapsak azdır. Onların haklarını ödemek kolay değil. O gece imanlarından gelen bir ruh ile sokağa çıktılar. Ellerinde kendilerini savunacak hiçbir şey olmadan bu milletin bekası, bu vatanın işgal edilmemesi için canlarını feda ettiler. Okunan bu hatm-i şerifleri ve ettiğimiz duaları o hain gecede darbe girişimi karşısında direnen, tankın karşısına çıkarak ya da altına yatarak bu darbenin gerçekleşmesini engellemek için göğsünü siper eden, bu uğurda canının veren mübarek şehitlerimize hediye ediyoruz” diye konuştu. 

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Hatim Duası Yaptılar
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