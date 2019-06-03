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Hatim Duası etkinliği yapıldı

SORGUN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü tarafından Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi ve Hatim duası programı düzenlendi.

Hatim Duası etkinliği yapıldı

SORGUN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü tarafından Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi ve Hatim duası programı düzenlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Hatim Duası etkinliği yapıldı

Öğrenciler, mübarek 3 aylar içerisinde Arakan' da, Filistin'de, Halep'te, Türkmen Dağlarında ve Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizin selamete kavuşması için Fetih Sureleri ve hatimler okudu. Öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Baykal rehberliğinde okudukları 10 hatmin duasını Kadir Gecesi Programıyla gerçekleştirdi. Kur'an Tilaveti, salavatlar, şiirler, ilahiler ve duaların eşlik ettiği programa Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de katıldı. Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Okul Müdürü Yusuf Çetin ile birlikte, etkinlikte yer alan öğrencilere başarı belgesi takdim etti. Sınıf Rehber Öğretmenlerine de 2018-2019 eğitim öğretim yılında ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerden dolayı ‘başarı belgesi’ takdim edildi. 

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