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Hatay künefeleri Boğazlıyan’da

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yapımı devam eden Fuat Oktay Organize Sanayi bölgesinde, fabrika kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:28
Hatay künefeleri Boğazlıyan’da

 Hatay Asi Künefeleri tarafından Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde alınan yerde fabrika kurulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 20 dönüm sanayi alanı üzerinde yatırım bedeli 5 milyon dolar ve 200 kişilik istihdam hedefi ile yükselecek Hatay Asi Künefeleri hafriyat alım çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Hatay Asi Künefelerinin 1960’tan bugüne ‘Künefe, Kadayıf, Sufle ve Katmer’ çeşitlerinin üretimini yaptığını hatırlatan Coşar, ‘’İlçemizde istihdama önemli bir katkı sunacak firma sahiplerine teşekkür ediyor, yatırımın ülkemize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

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Hatay Künefeleri Boğazlıyan’da
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