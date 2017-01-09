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Hatalı parka ceza

09 Ocak 2017 Pazartesi 07:24
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Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Yerköy şehir merkezinde hatalı park yapılan araçları fotoğraflı olarak görüntüleyerek uzun süre trafik akışını bozan araçlar sahiplerine 92 TL cezai işlem uyguluyor.

Hatalı parka ceza
Trafik Ekipleri, Yerköy şehir merkezinde faaliyette olan mobese sisteminden oldukça faydalandıklarını, her cadde de her aracın rahatlıkla görülebildiğini ve bunun yanı sıra caddelerde hatalı park edilerek trafiği ihlal eden araçların fotoğraflarının çekildiğini ve plakalarına cezai işlem uygulandığını belirtti.
Yerköy’de mobese kameralarının, asayiş suçlarının yanı sıra trafik yoğunluğu olan yerlerde de aktif olarak kullanıldığı kaydedildi. Özellikle ana caddelerde trafik yoğunluğuna neden olan ikinci sıradaki veya park yasağını ihlal eden araçların, mobese kameraları aracılığıyla tespit edileceği ve bunun yanında trafik ekiplerince araçların fotoğraflanarak plakalarına cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
''Fotoğraflarla delillendirilerek yapılacak bu işlemler neticesinde, plakalar üzerinden yazılacak olan park cezaları plakanın kayıtlı olduğu kişinin güncel adresine posta yolu ile gönderilecektir'' denildi.
DUYARLILIK ÇAĞRISI

"Özellikle iş ve okul giriş çıkış saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için ekiplerimiz yetki sınırlarımız içindeki cadde ve sokaklarda sürekli denetimlerde bulunuyor. Yanlış park konusunda tüm sürücülerimizin hassas olması gerekiyor. Engellilerin geçişini engelleyecek şekilde araçların park edilmemesi, cadde girişlerine araçların park edilmemesi gerekiyor.”

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