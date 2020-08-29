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Hatalı paralar satılık

YOZGAT’ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:49
Hatalı paralar satılık

Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, banka ATM'sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi. Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan, "Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler " diye konuştu. Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda da düğün yapacağını ifade ederek, "Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam da bunları hatıra olarak saklayacağım" dedi. (Ömer Ertuğrul)

Anahtar Kelimeler:
Hatalı Paralar Satılık
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