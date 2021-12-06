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Hat artık tamamlanmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat’tan da geçecek olan Ankara-Sivas arasında inşa edilen YHT hattının bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi gerektiğini söyledi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
Hat artık tamamlanmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) 120’nci kuruluş yıldönümü kutlama programına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu “Sivas’ın geleceği de, geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Bunun için de, Karadeniz ile Akdeniz’i, Sivas üzerinden bağlayacak yol bitirilmeli. Bu sayede Sivas denize bağlanacak, limana kavuşacak. Sivas’ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece Sivas, hem kuzeyi ve güneyi, hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmeli” ifadesini kullandı. 

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