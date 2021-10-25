Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hastaya yaş günü

Yozgat’ta Covid19 tedavisi gören hastaya, hastanede doğum günü etkinliği yapıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:44
Hastaya yaş günü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde hastaların morallerini yüksek tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Yozgat Şehir Hastanesi yoğun bakım salonunda tedavi gören hastaya doğum günü sürprizi yapıldı. Covid19 pozitif teşhisiyle 2 aydır Genel Yoğun Bakım A salonunda entübe olarak yatan 23 yaşındaki Enes Yazan, doktorların başarılı tedavileri ve sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle ilgilenmeleri neticesinde sağlığına kavuşmaya başladığı kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uman Dr. Mustafa Kozan, hastane personelinin katılımı ile hastanın moralini yüksek tutmak amacıyla doğum günü etkinliği yaptıklarını söyledi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Hastaya Yaş GünüYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberCovid19HastaDoğumGünüEtkinlikMoralYozgatşehirhastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şimdi Arabaşı zamanı
Şimdi Arabaşı zamanı
Ufukta kar görünmüyor
Ufukta kar görünmüyor
HAYRAN KALDILAR
HAYRAN KALDILAR
Şehit unutulmadı
Şehit unutulmadı
AŞI OLMAYAN KALMASIN!
AŞI OLMAYAN KALMASIN!
Çocuk bakımı eğitimi
Çocuk bakımı eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim