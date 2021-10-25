Hastaya yaş günü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde hastaların morallerini yüksek tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Yozgat Şehir Hastanesi yoğun bakım salonunda tedavi gören hastaya doğum günü sürprizi yapıldı. Covid19 pozitif teşhisiyle 2 aydır Genel Yoğun Bakım A salonunda entübe olarak yatan 23 yaşındaki Enes Yazan, doktorların başarılı tedavileri ve sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle ilgilenmeleri neticesinde sağlığına kavuşmaya başladığı kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uman Dr. Mustafa Kozan, hastane personelinin katılımı ile hastanın moralini yüksek tutmak amacıyla doğum günü etkinliği yaptıklarını söyledi. •İhsan Çelikkaya•