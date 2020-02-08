HASTANEYi SU BASTI!

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yerköy Devlet Hastanesi’nde çalışanları ziyaret etti, hastane çalışanlarıyla ile ilgili bilgi aldı. Hastanede çalışan personelin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Tuncal, ‘’Maalesef hastanemiz hem çalışanlar hem de hastalar açısından çağın koşullarına ve Devletimizin imkanlarına uymayan koşullarda hizmet veriyor. Önceden dahiliye servisi olarak hizmet veren servisimiz üçe bölünmüş, çocuk servisi ve cerrahi serviste üst üste hizmet verir hale gelmiş, ameliyathane kapatılmış. Hastane odasını su basmış, hastaların üzerine yağmur kar suyu damlıyor iken, kimi hastane yöneticileri görevlerini yapmak yerine sendikacılık yapmaya başlamış. Hiç bir beldemiz hiç bir ilçemiz ve ilimiz de sahipsiz değildir’’ dedi.