Hastaneyi gezdiler

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, konuklara hastane hakkında genel bilgi verdi. Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kamu Özel İşbirliği Modeli ve Yozgat Şehir Hastanesi tanıtım sunumu yaptı. Ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Hastanenin özellikli birimlerini kapsayan teknik gezisinin ardından ziyaret programı Teknik Gezi Sonu Değerlendirme ve kokteyl ile son buldu.