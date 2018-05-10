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Hastaneyi gezdiler

ANKARA Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder, Bölüm Hocalarından Prof. Dr. İsmail Ağırbaş, Doç. Dr. Yasemin Akbulut, Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Çıraklı, öğrencileriyle birlikte Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ettiler.

Hastaneyi gezdiler

ANKARA Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder, Bölüm Hocalarından Prof. Dr. İsmail Ağırbaş, Doç. Dr. Yasemin Akbulut, Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Çıraklı, öğrencileriyle birlikte Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ettiler.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Hastaneyi gezdiler

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, konuklara hastane hakkında genel bilgi verdi. Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kamu Özel İşbirliği Modeli ve Yozgat Şehir Hastanesi tanıtım sunumu yaptı. Ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Hastanenin özellikli birimlerini kapsayan teknik gezisinin ardından ziyaret programı Teknik Gezi Sonu Değerlendirme ve kokteyl ile son buldu.

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