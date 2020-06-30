Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115843
ALTIN
390.577
DOLAR
6.8508
STERLİN
8.4326
EURO
7.6973
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Hastaneye yeni ünite

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yeni bir ünite daha hizmete açıldı.

30 Haziran 2020 Salı 00:29
Hastaneye yeni ünite

YOZGAT Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinde ‘İnme Ünitesi’ hizmet vermeye başladı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Mustafa Kozan, damarsal neden dışında görünürde başka bir neden olmadan, ani gelişip, bölgesel veya tüm beyni ilgilendiren işlev bozukluğuna inme dendiğini söyledi. Kozan, ‘’Vücut fonksiyonlarında kalıcı hasarlara neden olabildiği gibi, ölümle de sonuçlanabilir. Dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüm, erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedenidir’’ dedi.
Başhekim Vekili Kozan, sağlık tesislerine başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini uzman hekim ve eğitimli hemşireler ile vermeyi, hasta memnuniyetini en yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Kozan, ‘’Felç geçiren hastalar için ilk 24 saatin çok önemli olduğunu İnme ünitesinin hizmete açılması ile birlikte Felçli hastalarımız başka yere gitmeye ihtiyaç duymayacak olup her türlü tedavileri hastanemizde yapılacaktır ” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Yeni ünite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cavlak turizme açılıyor
Cavlak turizme açılıyor
Hayvanların bakımı için üretiyor
Hayvanların bakımı için üretiyor
Yerli çeşit umut veriyor
Yerli çeşit umut veriyor
ORAN Yönetimi Toplandı
ORAN Yönetimi Toplandı
Kenevir markalaşıyor
Kenevir markalaşıyor
Beslenme dostu okullar
Beslenme dostu okullar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim