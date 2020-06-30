Hastaneye yeni ünite

YOZGAT Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinde ‘İnme Ünitesi’ hizmet vermeye başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Mustafa Kozan, damarsal neden dışında görünürde başka bir neden olmadan, ani gelişip, bölgesel veya tüm beyni ilgilendiren işlev bozukluğuna inme dendiğini söyledi. Kozan, ‘’Vücut fonksiyonlarında kalıcı hasarlara neden olabildiği gibi, ölümle de sonuçlanabilir. Dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüm, erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedenidir’’ dedi.

Başhekim Vekili Kozan, sağlık tesislerine başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini uzman hekim ve eğitimli hemşireler ile vermeyi, hasta memnuniyetini en yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Kozan, ‘’Felç geçiren hastalar için ilk 24 saatin çok önemli olduğunu İnme ünitesinin hizmete açılması ile birlikte Felçli hastalarımız başka yere gitmeye ihtiyaç duymayacak olup her türlü tedavileri hastanemizde yapılacaktır ” diye konuştu.