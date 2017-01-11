Hastaneye ulaşılamıyor!

Yozgat’ın en önemli hükümet yatırımlarından bir tanesi olan ‘Şehir Hastanesi’ bir taraftan açılış için gün sayarken diğer taraftan kamuoyuna yansıyan eksikleri ile gündeme geliyor. Hastane bünyesindeki eksiklerin yanı sıra, insanların ulaşımını sağlayacak; yol, kaldırım, bununla birlikte otobüs durakları gibi eksiklerin de bulunması vatandaşı şimdiden kara kara düşündürüyor.





PAZARTESİ AÇILACAK MI?





20 Ağustos 2013 tarihinde dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından temeli atılan Şehir Hastanesi’nin resmi açılış tarihi 2017 yılının Haziran ayı olarak belirlendi. Kamu-Özel ortaklığı yapılan ilk şehir hastanesi modeli olması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği hastanenin zamanında önce açılması için yürütülen çalışmalar 2016 yılında sonuçsuz kaldı. Kamuoyuna iki kez açılış tarihi açıklamasına rağmen yıl içerisinde hizmete girmeyen hastane ile ilgili son açılış tarihi 1 Ocak olarak belirlenmişti. Kamuoyuna yansıyan son açılış tarihi ise 16 Ocak 2017 Pazartesi günü. Bünyesindeki tıbbi, teknik ve fiziki eksikleri tamamlanmadığı için bu güne kadar açılışı ertelenen hastanenin Pazartesi günü açılacak olması akıllarda eksiklere dair soru işaretleri bırakıyor.





EKSİKLER TAMAMLANDI MI?





Hastane bünyesindeki tıbbi, teknik ve fiziki eksiklerin tamamlanması noktasında Sağlık Bakanlığı kamu ortağı Rönesans Holding ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile sürekli istişare halinde bulunuyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olması nedeni ile sağlıkta reformun fikir babası Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın üzerinde titizlikle durduğu modern sağlık kompleksinin eksikleri henüz tamamlanmış durumda değil.

Sağlık alanında bu güne kadar sürekli mağduriyet yaşayan, sevklerle hastane kapılarında ölüme mahkum olan Yozgatlı, çağın sağlık yatırımlarından olan şehir hastanesinin açılışı ile yakından ilgileniyor. Resmi açılış tarihi Haziran ayı olmasına karşın, eksiklerine rağmen hastanenin Ocak ayında açılacak olması vatandaşı da düşündürüyor.

Gazetemizi telefonla arayan ve ziyaret eden vatandaşlar; “Böyle modern bir hastanenin açılacak olması bizleri mutlu ediyor. Modern tıbbi donanım ve fiziki yapısı ile Yozgatlı’ya hak ettiği sağlık hizmetinin kazandırılmasında emeği bulunan devlet büyüklerinden ve siyasetçilerinden Allah razı olsun. Hastanenin erken açılacak olması Yozgat için memnuniyet verici fakat, hem kendi bünyesinde eksikleri hem de yolsuz, kaldırımsız, dolmuş durakları olmayan bir hastanenin açılması, insanların ulaşamadığı bir hastanenin açılması kime ne fayda getirir? Hastaneyi alelacele eksiklerini görmezden gelerek açmak yerine tüm eksikleri tamamlanmış bir hastane açmak daha mantıklı değil mi? Modern bir hastanenin yolu yoksa buraya insanlar nasıl ulaşacak? E-88 karayolu üzerinden hastaneye geçiş sırasında yaşanacak tehlikenin sorumluluğunu kimler üstlendi? Bu ve bunun gibi pek çok soru cevap beklerken, eksikleri görmezden gelerek süper bir yatırımı baltalamak Yozgatlı’ya ve verilen emeğe haksızlık olur” ifadelerine yer verdiler.