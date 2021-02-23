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Hastaneye teşekkür ziyareti

YOZGAT Kanser Hastaları Derneği Moral ve Motivasyon üyeleri, Şehir Hastanesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

23 Şubat 2021 Salı 00:20
Hastaneye teşekkür ziyareti

Dernek Başkanı Ayşe Esengin, Başkan Yardımcısı Emine Öztürk, dernek üyeleri Hülya Karakoç ve Aysel Karadeli ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Dernek üyeleri, sağlık çalışanlarına pandemi döneminde verdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti, göreve başlayan doktorlara da ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bolundu.  Hastanede göreve başlayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak ve Cerrahı Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bakır’ın hasta kabulüne başladıkları kaydedildi. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Teşekkür Ziyareti
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