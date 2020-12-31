Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1480
ALTIN
449.748
DOLAR
7.3706
STERLİN
10.0538
EURO
9.0539

Hastaneye sandalye bağışı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sorgun Devlet Hastanesi’ne tekerlekli sandalye gönderdi.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:38
Hastaneye sandalye bağışı

Demirer, hastanemizde kullanılmak üzere gönderdiği 25 tekerlekli sandalye, hastane yönetimi tarafından teslim alındı. Demirer, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Prof. Dr. Taner Demirer, 18 Kasım'da ilk dozu, 2 Aralık'ta ikinci dozu olduğunu kaydetti, aşının ilk dozdan sonra yan etkisini hissettiğini söyledi. Demirer, "Aşı kolunda olabileceğimi düşündüm. 21'inci günde antikor baktırdım. Hakikaten çok yüksek düzeyde antikorum çıktı. Çin aşısı ölü bir aşı. Dolayısıyla güvenilir bir aşı, tarihsel bir kaydı da var. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Bu zamana kadar olan çalışmalarda Brezilya'dan böyle bir önemli yan etki bildirilmedi. Ülkemizde bir ara analizi yapıldı geçen hafta, yüzde 90'nın üzerinde koruyuculuğu var. Aşının hangi aşı olduğu önemli değil, Pfizer BioNTech olsun, Moderna, AstraZeneca, Amerikan ya da Çin aşısı, aşının milliyetinin, ülkesinin bir önemi yok. Aşılar güvenli aşılar ve yaptırılabilir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Sandalye Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt tesisi Haziran'da tamam
Süt tesisi Haziran'da tamam
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
Kadınlardan, şiddete tepki
Kadınlardan, şiddete tepki
Arıtma tesisi
Arıtma tesisi
Rehabilitasyon iyileştiriyor
Rehabilitasyon iyileştiriyor
HAVAALANI HIZ KESMiYOR
HAVAALANI HIZ KESMiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim