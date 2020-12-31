Hastaneye sandalye bağışı

Demirer, hastanemizde kullanılmak üzere gönderdiği 25 tekerlekli sandalye, hastane yönetimi tarafından teslim alındı. Demirer, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Prof. Dr. Taner Demirer, 18 Kasım'da ilk dozu, 2 Aralık'ta ikinci dozu olduğunu kaydetti, aşının ilk dozdan sonra yan etkisini hissettiğini söyledi. Demirer, "Aşı kolunda olabileceğimi düşündüm. 21'inci günde antikor baktırdım. Hakikaten çok yüksek düzeyde antikorum çıktı. Çin aşısı ölü bir aşı. Dolayısıyla güvenilir bir aşı, tarihsel bir kaydı da var. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Bu zamana kadar olan çalışmalarda Brezilya'dan böyle bir önemli yan etki bildirilmedi. Ülkemizde bir ara analizi yapıldı geçen hafta, yüzde 90'nın üzerinde koruyuculuğu var. Aşının hangi aşı olduğu önemli değil, Pfizer BioNTech olsun, Moderna, AstraZeneca, Amerikan ya da Çin aşısı, aşının milliyetinin, ülkesinin bir önemi yok. Aşılar güvenli aşılar ve yaptırılabilir" dedi.