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Hastaneye eldiven

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Şehir Hastanesi’nde görev yapan personelin kullanımı için cerrahi eldiven desteğinde bulundu.

11 Aralık 2020 Cuma 00:10
Hastaneye eldiven

Başkan Köse, ‘’Korona virüs salgınının çıktığı ilk günden bu güne, pandemi ile mücadelede en ön safta duran sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mücadelenin kahramanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz’’ dedi. Başkan Köse, Yozgat Şehir Hastanesi’nde çalışan personel için daha önce N95 Maske, Cerrahi Maske, Dezenfektan ve Kolonya desteği verdiklerini bildirdi. Köse, ‘’Şehir Hastanemize şimdi de 40 bin cerrahi eldiven temin ederek, teslim ettik’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Eldiven
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