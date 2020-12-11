Hastaneye eldiven

Başkan Köse, ‘’Korona virüs salgınının çıktığı ilk günden bu güne, pandemi ile mücadelede en ön safta duran sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mücadelenin kahramanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz’’ dedi. Başkan Köse, Yozgat Şehir Hastanesi’nde çalışan personel için daha önce N95 Maske, Cerrahi Maske, Dezenfektan ve Kolonya desteği verdiklerini bildirdi. Köse, ‘’Şehir Hastanemize şimdi de 40 bin cerrahi eldiven temin ederek, teslim ettik’’ diye konuştu.