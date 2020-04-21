Hastaneye bağış

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan tıbbi maske ve dezenfekte malzemesi bağışında bulunuldu. YOSİAD Yozgat İl Temsilciliği tarafından, Korona virüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere 8 bin adet maske ve 320 litre dezenfektan, başhekimliğe teslim edildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde ülkemiz adına sevindirici gelişmelerin yaşanmaya başlandığını hatırlattı. Karadağ, "Ülkemiz, sağlık alanında, dünya ile kıyaslandığında çok önemli bir yerde bulunuyor. Şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz ve üniversite eğitim ve araştırma hastanelerimizle dünyaya sağlık anlamında örneklik eder duruma geldik. Özellikle Korona virüs günlerinde yaşanan sıkıntılar, ülkemizin, insanımızın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu süreç dolayısıyla bir araya gelmenin önemini bir kez daha iyi anladık. Biz bize yetiyoruz çok şükür. Şu anda ülke olarak solunum cihazı üretiyoruz, maske üretimi için okullarımız, kurumlarımız ve pek çok firma yarış içerisindeler. Bunun yanında sağlık alanında çok önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor” dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nin Yozgat genelinde Korona virüs testi yapılan tek merkez olduğunu vurgulayan Karadağ, "Korona virüs vakası ile birlikte hastanemiz, Yozgat’ta şifa bekleyen bütün hastalarımıza kucağını açtı. Bu anlamda Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanemiz halkımızın hizmetindedir" diye konuştu.

YOSİAD İl Temsilcisi Gülşen İtik de, “Korona virüs ile mücadelede fedakarlıkla çalışan sağlık ordumuzun bu zor ve sıkıntılı günlerinde yanlarında olmak istedik. Bu anlamda alımını yaptığımız maske ve dezenfektanları onların kullanımına sunuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.