Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98946
ALTIN
378.421
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6320
EURO
7.5645

Hastaneye bağış

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne maske ve dezenfektan bağışında bulunuldu.

21 Nisan 2020 Salı 00:12
Hastaneye bağış

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan tıbbi maske ve dezenfekte malzemesi bağışında bulunuldu. YOSİAD Yozgat İl Temsilciliği tarafından, Korona virüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere 8 bin adet maske ve 320 litre dezenfektan, başhekimliğe teslim edildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde ülkemiz adına sevindirici gelişmelerin yaşanmaya başlandığını hatırlattı. Karadağ, "Ülkemiz, sağlık alanında, dünya ile kıyaslandığında çok önemli bir yerde bulunuyor. Şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz ve üniversite eğitim ve araştırma hastanelerimizle dünyaya sağlık anlamında örneklik eder duruma geldik. Özellikle Korona virüs günlerinde yaşanan sıkıntılar, ülkemizin, insanımızın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu süreç dolayısıyla bir araya gelmenin önemini bir kez daha iyi anladık. Biz bize yetiyoruz çok şükür. Şu anda ülke olarak solunum cihazı üretiyoruz, maske üretimi için okullarımız, kurumlarımız ve pek çok firma yarış içerisindeler.  Bunun yanında sağlık alanında çok önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor” dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nin Yozgat genelinde Korona virüs testi yapılan tek merkez olduğunu vurgulayan Karadağ, "Korona virüs vakası ile birlikte hastanemiz, Yozgat’ta şifa bekleyen bütün hastalarımıza kucağını açtı. Bu anlamda Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanemiz halkımızın hizmetindedir" diye konuştu.

YOSİAD İl Temsilcisi Gülşen İtik de, “Korona virüs ile mücadelede fedakarlıkla çalışan sağlık ordumuzun bu zor ve sıkıntılı günlerinde yanlarında olmak istedik. Bu anlamda alımını yaptığımız maske ve dezenfektanları onların kullanımına sunuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Bağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekokulda teknolojik çalışma
Yüksekokulda teknolojik çalışma
Binaya Belediye talip oldu
Binaya Belediye talip oldu
Horoz dövüşüne suçüstü
Horoz dövüşüne suçüstü
Belediyeden 40 bin maske
Belediyeden 40 bin maske
Maske üretimi
Maske üretimi
Zorlu’nun yeni adresi belli oldu
Zorlu’nun yeni adresi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim