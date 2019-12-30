Hastanelerin kadrosu güçleniyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde bir süredir boş olan Göz Polikliniğine doktor atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Coşar, ilçedeki uzman hekim sayısını arttırmak için yapılan çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Boğazlıyan Devlet Hastanesine Göz Doktoru atamasının yapıldığını hatırlattı, "Başta bizlere her zaman büyük destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay olmak üzere Yozgat Milletvekillerimiz sayın Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e teşekkür ederim" dedi. Başkan Coşar, göreve geldiği günden bu yana tek hedeflerinin Boğazlıyan da değişim, gelişim ve dönüşüm yaratmak olduğunu anlattı. Coşar, "Bir yandan görevimiz olan hizmetleri ilçe halkına sunarken diğer yandan da hastane kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ataması yapılan göz doktorumuz göreve başlayacak" diye konuştu.