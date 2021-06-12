Hastaneler denetlendi

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Covid19 aşıları, diğer hastane hizmetleri kapsamında sağlık tesislerini yerinde değerlendirilmek üzere denetim faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan, Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Uzman Sebiha Öcal, Saraykent, Sorgun, Yerköy, Şefaatli, Boğazlıyan, Çayıralan, Sarıkaya İlçelerindeki Devlet Hastanelerini ziyaret ederek, denetimlerde bulundu.