Hastanede yangın tatbikatı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, 2018 Yılı Hastane Afet Planı Uygulamalı Saha Tatbikatı kapsamında çıkan yangın nedeniyle, hastanenin tahliyesine yönelik senaryo uygulandı.
Hastanede yapılan tatbikatta herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yangın ve tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı.
27 Mart 2018 Salı 07:00
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Yozgat Şehir Hastanesi’nde, 2018 Yılı Hastane Afet Planı Uygulamalı Saha Tatbikatı kapsamında çıkan yangın nedeniyle, hastanenin tahliyesine yönelik senaryo uygulandı.
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