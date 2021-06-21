Hastanede sünnet dönemi

Yaz ayının gelmesiyle birlikte erkek çocuklar için sünnetin zamanı ve hangi koşullarda yapılması gerektiği anne babalar için önemli soru işaretleri arasında yer aldığı hatırlatıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı ve Üroloji Uzmanları, sağlık için uygulanan basit bir cerrahi işlem olan sünnetin çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek önemli problemlere yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. Sünnet işleminin, çocuk cerrahi uzmanları ve üroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine dikkat çekildi, ‘’Sünnet işleminin uygun olmayan koşullarda ve ehliyetsiz kişilere yaptırılması, çocuğun geleceğini karartabilecek hataların doğmasına neden olabilir’’ uyarısı yapıldı. Hatalı sünnetin, peniste kalıcı hasarlara, cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olarak çocuğun hayatını karartabileceğinin altı çizildi. Kanama, enfeksiyon, penis başı yaralanması, işeme deliği darlıkları, yetersiz sünnet, kistik oluşumlar, penis kaybı, his kaybı ve ereksiyon sorunları hatalı sünnetin olumsuz sonuçlarından bazıları olarak sıralandı.