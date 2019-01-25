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Hastanede sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakam Kılınç, Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Hastanede sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakam Kılınç, Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip, taleplerini dinledi.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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Hastanede sorun dinledi

Kaymakam Kılınç, acil ve hasta servisinde yatan hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Kaymakam Kılınç’a Şefaatli İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy da eşlik etti. Hastanede yapılan çalışmalar hakkında hastane yönetimi tarafından bilgi alan Kaymakam Kılınç, polikliniklerde muayene olan, diyalizde hizmet alan ve serviste yatan hastaları ziyaretinde, memnuniyetlerini sordu, sıkıntıları ve talepleri konusunda bilgiler aldı. Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde örnek hizmetlerin bulunduğu, vatandaşların, hasta ve hasta yakınlarının verilen hizmetlerde memnun oldukları kaydedildi.

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