Hastanede sorun dinledi

Kaymakam Kılınç, acil ve hasta servisinde yatan hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Kaymakam Kılınç’a Şefaatli İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy da eşlik etti. Hastanede yapılan çalışmalar hakkında hastane yönetimi tarafından bilgi alan Kaymakam Kılınç, polikliniklerde muayene olan, diyalizde hizmet alan ve serviste yatan hastaları ziyaretinde, memnuniyetlerini sordu, sıkıntıları ve talepleri konusunda bilgiler aldı. Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde örnek hizmetlerin bulunduğu, vatandaşların, hasta ve hasta yakınlarının verilen hizmetlerde memnun oldukları kaydedildi.