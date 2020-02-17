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Hastanede sorun bitmiyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde hizmetini sürdüren Devlet Hastanesi’ndeki sorun bir türlü bitmiyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:00
Hastanede sorun bitmiyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hastanenin açıldığı günden itibaren devam eden iç tesisat ve kanalizasyon probleminin sürekli gündeme geldiğini belirterek, kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, ‘’Aralıklı olarak belediyemiz tarafından sorun giderilmekte ancak hastane idaresi tarafından kalıcı çözüm ısrarla üretilmemektedir. Son tıkanıklık ile ilgili olarak, verilen bilgi doğrultusunda gerekli müdahale yapılarak, sorun giderilmiştir. En kısa sürede kalıcı çözüm bulunmasını umuyoruz ve yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz’’ dedi. 

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Hastanede Sorun Bitmiyor
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