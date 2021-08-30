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HASTANEDE SONA GELiNDi

Yozgat’ta önceki yıl yapımına başlanılan Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda kaba inşaatın tamamlandığı, kısa sürede çalışmaların tamamlanarak hizmete açılması için çalışıldığı bildirildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:02
HASTANEDE SONA GELiNDi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta uygulamaya konulan projeler ve verilen mali desteklerle hayvancılık sektöründe de yaşanılan önemli gelişmelere bağlı olarak, tesisleşme çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda önceki yıl yapımına başlanılan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsası binalarının kaba inşaatı tamamlandı. 
Yapımı devam eden Hayvan Hastanesi ve Borsası inşaatını gezen AK Parti Yozgat Milletvekili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başer, Çalatlı köyü yakınlarında kurulmaya çalışılan Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsasının Yozgat’ta hayvancılık sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.  Başer, yatırımın tamamlanıp, hizmete açılmasının ardından, içerisinde veteriner hekim, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğunu 2 bin hayvanın aynı anda alınabildiğini 500 metrekare karantina alanının bulunduğu modern bir hayvan pazarı ve hayvan borsasının kurulacağını kaydetti. Milletvekili Başer, Hayvan Hastanesine ve Hayvan Borsası’nın yerleşim yeri olarak merkezi bir yer olduğunu, tesisin ön kısmından Doğa Anadolu Bölgesi’ni batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun, yan tarafından ise Karadeniz-Akdeniz bağlantılı yolun geçtiğini bildirdi. Başer, ‘’Bunun yanında aynı bölgede havaalanı inşaatı devam ediyor, bir tarafta Sorgun diğer tarafta da Yozgat Divanlı Hızlı Tren garı bulunuyor. Bu açıdan da ele alındığında tesisler sadece Yozgat’ta değil çevredeki illerimize de hizmet verebilecektir’’ diye konuştu.

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HASTANEDE SONA GELiNDi
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