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Hastanede park sorunu

Yozgat Şehir Hastanesi kapalı otoparkına LPG’li araçların alınarak, park sorununa çözüm getirilmesi istendi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:52
Hastanede park sorunu

YOZGAT Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yozgat Şehir Hastanesi, kapalı otoparkına LPG’li araçların alınmaması nedeniyle hem personelin hem de hasta ve yakınlarının sorun yaşadığını söyledi. Tuncal, Yozgat Şehir Hastanesi kapalı oto parkının LPG’li araç girişine uygun hale getirilmesi için Valiliğe de başvuruda bulundukları kaydetti. Tuncal, ‘’Bu konu sağlık çalışanlarımız kadar vatandaşlarımız için önemli bir durumdur. Yaz gününde bile gerek sağlık personellerinin ve gerekse hasta vatandaşlarımızın çok uzak mesafelere araç park etmek durumunda kalması hoş bir durum değil iken, yağmur çamur ortamından ve kara kışta daha bir zorluk oluşturacaktır. Yozgat Şehir Hastanesi dışında ki hiç bir şehir hastanesinin kapalı otoparkına LPG'li araç girişi yasak değildir. Naçizane bizim yaptığımız bu girişim siz kıymetli basın mensuplarının desteği ile amacına ulaşabilecektir’’ dedi. Tuncam, Yozgat Valiliğe verdiği konuya ilişkin dilekçesinde ise, LPG'li araçların kapalı otoparka girişinin sağlanmasının öncelikle Covit-19 pandemesi dolayısıyla gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları ve vatandaşlar açısından zorunluluk olduğunu belirtti. Tuncal, ‘’Soğuk iklime sahip şehrimizde birçok araçta LPG bulunmakta olup, açık otoparkın yetersiz olması sebebiyle hem sağlık çalışanı arkadaşlarımız hem de vatandalarımız araçlarını park edecek yer bulamamaktadır. Öncelikle bir tarafı açık bulunan ve bu nedenle LPG'li araç parkına müzait olan AS Otoparkının yapılacak düzenlemelerle en azından sağlık personelinin mağduriyeti biran önce giderilmelidir. Ayrıca tüm hastane otoparkının, binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen şartların sağlanması ve Yozgat Şehir Hastanesi kapalı otoparka LPG'li araçların girişlerin sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz'' ifadelerine yer verildi. 

Son Güncelleme: 13.11.2020 16:58
Anahtar Kelimeler:
Hastanede Park Sorunu
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