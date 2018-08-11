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Hastanede hizmete devam

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesinde, 1 milyon 545 bin 950 hastaya sağlık hizmet sunuldu.

Hastanede hizmete devam

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesinde, 1 milyon 545 bin 950 hastaya sağlık hizmet sunuldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Hastanede hizmete devam

Yozgat'ta 16 Ocak 2017'de hizmete başlayan 475 yataklı Şehir Hastanesi, geçen yıl 881 bin 814 hastaya acil ve poliklinik hizmeti verdi. Hastaneye bu yılın ilk 7 ayında ise 664 bin 136 hasta başvurdu. Uzman doktor sayısı 65'den 120'ye yükselen hastanede, toplam 1 milyon 545 bin 950 hastaya sağlık hizmeti verildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, şehir hastanesiyle Yozgat halkının yüksek standartlı sağlık hizmetine kavuştuğunu belirtti. Yozgat'ın en uzak ilçelerinden ve köylerinden hastaların artık şehir hastanesine geldiğini belirten Surel, "Devlet Hastanesi döneminde il dışına sevk oranımız günlük 6-7 hasta iken şehir hastanesinde doktor sayımızın artmasıyla bu oran 1,2'ye kadar düştü" dedi.

Yüzde 90 doluluk oranı ile hizmet sunduklarına değinen Surel, "Geçen yıl toplam ameliyat sayımız 13 bin 653 olurken, bu oran bu yıl 7 ayda 13 bin 556 olmuştur. Geçen yıl 28 bin 255 hastaya yataklı hizmet verilirken, 7 ayda 19 bin 801 hastamız yatarak tedavi görmüştür" ifadelerini kullandı.  Surel, doğum servisi ve anne oteli hizmetleriyle doğum yapacak annelerin Yozgat Şehir Hastanesi'ni tercih ettiğini vurgulayarak, "2017 yılında 2 bin 937 doğum gerçekleşti. Bu yılın 7 ayında ise bin 579 doğum gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Açık kalp cerrahisini Bozok Üniversitesi ile iş birliği yaparak başlatacaklarını aktaran Surel, uzman doktor bulunduğu anda 14 yataklı yeni doğan servisinin de hizmete sunulacağını kaydetti.

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