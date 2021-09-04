Hastanede geri sayım

Hastaneden yapılan açıklamada, HIMSS EMRAM zorlaştırılmış kriterlerine göre Seviye 7’nin tam dijital hastane olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk hastanesi olma unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nin, yeniden validasyon için gün sayıldığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Hastanelerde dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS Seviye 7 sertifikasyonunun devamlılığını sağlamak amacı ile HIMSS Türkiye ekibi tarafından ön değerlendirmelerimiz gerçekleştirilmektedir. Hastanemiz, modern tıbbın gerekliliklerini teknoloji ve sağlık hizmetleri ile birleştirerek, yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etmektedir’’ denildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Yozgat Şehir Hastanesi 72. Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında toplandı, Toplantıda, hastanede Covid19 verileri incelendi, hastaneye başvuru sayılarında artış olduğu kaydedildi. Açıklamada, ‘’Hastanemizde Poliklinik sayılarında düzenleme yapıldı. MHRS randevu sıklığı 10 dakikada 1 hasta olacak şekilde ayarlanacaktır. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca MHRS üzerinden hastanemize başvurması gerekmektedir’’ görüşlerine yer verildi.

