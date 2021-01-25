Hastanede denetim

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek ile birlikte hastanenin yemekhane hizmetlerini inceledi. Başhekim Kozan, ‘’Kamu Özel İşbirliği ile yürütülen yemek hizmetlerinin hijyenik bir ortamda kaliteli ve zamanında verilmesi, hastalarımızın ve personellerimizin memnuniyetini artırıyor. BCC’ye böyle yüksek kalitede hizmet standartlarını hastanemize sunmasından dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. •Seyfettin Sağlam•