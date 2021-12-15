Hastanede çay saati

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan makamında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon(FTR1) ve servisi hemşirelerini ağırladı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel’in, FTR1ve Gastroenteroloji Servisinde çalışan personellerin katıldığı etkinlikte çay içilerek, sohbet edildi. Başhekim Kozan, Haftalık Çay Saati etkinliğinin düzenli olarak cuma günleri yapılacağını belirterek, bu etkinlik sayesinde hem çalışanları ile daha yakın olmayı hem de çalışırken karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Çay Saatine katılan personeller, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Başhekime böyle bir imkan sunduğu ve kendileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür ettiler. Sümeyye İlhan