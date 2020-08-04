Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
442.229
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0978
EURO
8.1794

Hastanede bayramlaşma

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, servisleri ziyaret edip, hasta, hasta yakınları ve personeli ile bayramlaştı.

04 Ağustos 2020 Salı 00:44
Hastanede bayramlaşma

YOZGAT Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı süresince de sağlık hizmetini sürdürdü. Hastanede tedavi devam eden vatandaşlar ile birlikte acil servise başvuruda bulunanlara sağlık hizmeti sunan hastane personeli, bayramı nöbetleşe olarak hastanede geçirdi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, hastane yönetimiyle birlikte, görevi başındaki personel ile hastaları ziyaret etti. Başhekim Kozan, içinde bulunduğumuz bu zorlu Korona virüs Pandemisi sürecinde hastanede bayramını ailelerinden uzak şekilde geçirerek vatandaşlara hizmet için görevi başında olan personelin, pandemi kuralları dahilinde bayramlarını tebrik etti. Kozan, personel ile birlikte hastaların, hasta yakınlarının da taleplerini dinledi, hizmetlerinden dolayı personele teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Hastanede Bayramlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimler artırıldı
Denetimler artırıldı
MEMNUN EDEMEDiK!
MEMNUN EDEMEDiK!
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
Manzara değişmedi
Manzara değişmedi
Mesafeli namaz
Mesafeli namaz
Çocuklara hediye
Çocuklara hediye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim