Hastanede bayramlaşma

YOZGAT Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı süresince de sağlık hizmetini sürdürdü. Hastanede tedavi devam eden vatandaşlar ile birlikte acil servise başvuruda bulunanlara sağlık hizmeti sunan hastane personeli, bayramı nöbetleşe olarak hastanede geçirdi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, hastane yönetimiyle birlikte, görevi başındaki personel ile hastaları ziyaret etti. Başhekim Kozan, içinde bulunduğumuz bu zorlu Korona virüs Pandemisi sürecinde hastanede bayramını ailelerinden uzak şekilde geçirerek vatandaşlara hizmet için görevi başında olan personelin, pandemi kuralları dahilinde bayramlarını tebrik etti. Kozan, personel ile birlikte hastaların, hasta yakınlarının da taleplerini dinledi, hizmetlerinden dolayı personele teşekkürlerini iletti.