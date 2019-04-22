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Hastanede ameliyatlara başlandı

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan malzemelerin monte edilmesinin ardından ameliyathane ortamında hastalara müdahalelere de başlanıldı.

Hastanede ameliyatlara başlandı

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan malzemelerin monte edilmesinin ardından ameliyathane ortamında hastalara müdahalelere de başlanıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Hastanede ameliyatlara başlandı

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nuri Timuray, Anestezi uzmanı Muhammed Deniz ile birlikte ameliyathane ortamında başarılı ve hasta memnuniyeti yüksek, Pilonidal Sinüs tanısı olan bir cerrahi operasyonu gerçekleştirdi. Başhekim Timuray, ilçede cerrahi işlemler için hastalara sunulan güzel bir hizmet olduğunu, verilen hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Timuray, şimdiye kadar ilçe hastanesinde ilk defa ameliyathane ortamının kullanılmasından duyduğu sevinç ve memnuniyetini dile getirdi, özverili idareci, hekim ve yardımcı sağlık personeline göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür etti. 

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