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Hastane yolu yapılıyor

11 Şubat 2017 Cumartesi 06:09
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Yozgat Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı yollar belediye ekipleri tarafından düzenlenmeye başladı.

Hastane yolu yapılıyor
Kış şartlarının çetin geçmesi ve yeni Şehir Hastanesi’nin erken açılmasından dolayı ulaşımın sağlandığı yollar yetiştirilememişti. Belediye ekipleri, hava şartları doğrultunda yol bu güzergahta yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. 
Belediye tarafından yeni şehir hastanesini kent merkezinden yeni bulvar çalışması geçtiğimiz yaz mevsimi döneminde başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında Yipmaş Alışveriş Merkezi arkasından, Kent Park ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binası güzergahından uzanan hatta alt yapı ve menfez çalışmaları tamamlandı. Kış mevsimi nedeni ile yarım kalan çalışmalar hastanenin 16 Ocak’ta hizmete girmesi ile beraberinde vatandaşların mağdur olmasına neden olmuştu. 
Belediye ekipleri mevsim şartlarının doğrultusunda güzergahta asfalt ve kaldırım düzenlemesi çalışmalarına başladı. Hava muhalefeti olmaması halinde asfalt plentinin çalışmaya başlaması ile birlikte hastane güzergahının tamamen iyileştirileceği bildirildi. 

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