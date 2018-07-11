Hastane yerine park

Yaklaşık 5 yıldır atıl kalan, çürüyüp, dökülmeye başlayan Şifa Hastanesi binasının yıkımı devam ederken, ortaya çıkacak olan alanın Valilik tarafından otopark haline dönüştürüleceği belirtildi. Şifa Hastanesi’nin kapanmasının ardından Halkbank tarafından alacaklarına karşılık binaya el konuldu. Halkbank tarafından satışa çıkartılan, Valiliğin devreye girmesiyle birlikte satışı durdurulan hastane binasının bulunduğu alanın statüsü de Belediye Meclisi tarafından değiştirildi. Yozgat Valiliği yeni hizmet binası bahçesine dahil edileceği kaydedilen hastane binasının yıkımı devam ediyor.