Hastane yerine park

Yaklaşık 5 yıldır atıl kalan, çürüyüp, dökülmeye başlayan Şifa Hastanesi binasının yıkımı devam ederken, ortaya çıkacak olan alanın Valilik tarafından otopark haline dönüştürüleceği belirtildi. Şifa Hastanesi’nin kapanmasının ardından Halkbank tarafından alacaklarına karşılık binaya el konuldu. Halkbank tarafından satışa çıkartılan, Valiliğin devreye girmesiyle birlikte satışı durdurulan hastane binasının bulunduğu alanın statüsü de Belediye Meclisi tarafından değiştirildi. Yozgat Valiliği yeni hizmet binası bahçesine dahil edileceği kaydedilen hastane binasının yıkımı devam ediyor.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Karayollarının 60 senelik ağaçlarını yeşil alanı kesip bina yapıyoruz hazır binayıda yıkıp yeşil alan yapıyoruz Allah aşkına bu nasıl bir anlayış israf,yanlış diz boyu hazır bina kyk’na bağlı kız yurdu yapılsa henüz yıkılmamışken yetkililere benimkisi acizane hatırlatmak