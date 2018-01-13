HASTANE YERiNE OKUL

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, arazinin tahsisi için Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları düzeyinde yoğun girişimde bulunduklarını, sonuç odaklı bu girişimden müspet neticede aldıklarını söyledi. Eğitim-öğretimde Yozgat’ın kalite standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını belirten Milletvekili Başer, eski Devlet Hastanesi arazisi üzerine 32 derslikli, spor salonunda bulunduğu eğitim kompleksi yapmayı düşündüklerini ifade etti. Başer, modern çağın gereklerine uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için öncelikle okulların fiziki yapılarını uygun hale getirmenin elzem olduğunun altını çizerek, tüm okullarımızın fiziki yapılarının ve donatılarının gözden geçirileceğini, eksikliklerinin hızla tamamlanacağını bildirdi. Başer, iktidarları döneminde Türkiye’de ve Yozgat’ta her alanda olduğu gibi eğitim alanında da devrim niteliğinde değişimler yaptıklarını vurguladı. Başer, tarih birikimine güvenen, geleceğinden emin, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı. Başer, “Bu eğitim kurumlarında verilecek eğitimle takip etmekten, taklit etmekten çıkacağız. Başkalarına hayranlık duyan değil, kendi özüne hayranlık uyandıran gençler yetiştireceğiz, takip edilen, öncü bir toplum olacağız. Kendi medeniyet ve tarih birikimimizle mücehhez bir nesil yetiştireceğiz’ dedi.