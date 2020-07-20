Hastane yeri tartışması

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin açıklamalarını değerlendirirken, yeşil alan statüsündeki parselin olası bir imar değişikliğine karşı yargıya başvuracağını söyledi. Keven, “Yozgat'ta Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Özel Şifa Hastanesi binasının elektronik ihale ile satışı gerçekleştirildi. Bu alanı Yozgat Belediyesi AKP Meclis Üyesi bir iş insanı satın aldı. Buraya kadar bir sorun yok gibi görünüyor. Ancak ihaleye giren Yozgat Belediyesi'nin 7.5 milyon liradan başlayıp 10.5 milyon liraya kadar teklif verdiği sonrada çekildiği görülüyor’’ dedi.

Keven, üzerinde atıl durumda eski hastane binası bulunan, yeşil alan olarak değiştirilmiş 6 bin 38 metrekarelik bir araziyi AKP’li Belediye Meclis Üyesinin 11.5 milyon lira vererek, satın aldığını hatırlattı. Keven, ‘’Belediye'nin burayı alacak bedeli veremeyip ihaleyi alamaması ve burayı kamuya ait bir alan haline getirememesi kamuoyunca düşündürücü bulunmaktadır. Yozgat Belediyesi 1 milyon lirayı nasıl bulamadı? Merak edilen konu; bitişiğinde Valilik binası bulunuyor oluşundan dolayı bugüne kadar defalarca duyurusu ve haberi yapılan 'otopark ve sosyal tesis gibi kamuya açık bir tesis yapılacağı' haberlerinin tamamen boşa düşmesidir. Buna kim sebep olmuştur? Belediye'nin burayı alabilecek teklifi vermemesinin sebebi nedir? Belediye Başkanı Celal Köse bir açıklama yaptı dedi ki ‘bu durum hukuki olabilir ama bu meclis üyesinin ihaleye girmemesi lazımdı’ Bunu AKP grubunun mecliste ki en üst konumda bulunan biri söylüyor ve kendi parti grubunda ki bir kişiyi burayı almaktan vaz geçiremiyor. Yozgat'ta yüzlerce girişimci iş insanı var. Bunca insan yeşil alan olarak belirlenmiş bir yere gidip 11.5 milyon lira gibi yüksek bir rakam verip satın almıyor. Ama ne hikmetse meclis üyesi tüm itirazlara rağmen ihaleye girip satın alıyor. Bu durumu tüm Yozgat olarak sorgulamak zorundayız. Çocuklarınıza yeşil alanlarına yüksek apartmanlar dikilmiş bir Yozgat bırakmak istemiyorsanız sorgulamak zorundasınız.” diye konuştu.

Yeşil alanların imar değişikliğiyle konut veya ticaret alanı yapıldığını belirten Keven, ‘’Ülkemizde yüzlerce imar yolsuzluğu örneği yaşandı yaşanıyor. Yozgat'ta da birçok kamu arazisine yapıldığı gibi buraya çok katlı konut imarı verilerek bu parselde büyük bir rant mı hazırlanmaktadır?’’ diye sordu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin yaptığı açıklamada yeşil alanın kesinlikle değiştirilmeyeceği sözü üzerine Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’burada gidilecek her türlü imar değişikliğinin takipçisi olacağımın ve işlenecek bir kent suçunu yargıya taşıyacağımın bilinmesini isterim. Yozgat Belediyesi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla burasının imar durumunun değiştirilmesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.