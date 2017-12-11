-Hastane önü buzlanmayacak

Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bugün başlatılacak çalışma 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Hastaneden yapılan açıklamada, acil servis girişinin, aşırı soğuklarda buzlanmayı önleyici sistem montajı sebebiyle araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Bu süreçte acil servise başvuracak hastaların girişlerini yönetim birimi tarafından yapmaları istendi.