Hastane kendini yeniledi

Hastane Başhekimi Münir Kiper Aslan, 2015 yılında hizmete giren hastanenin modern ve teknolojik imkanlarla vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin sayısını artırdığını söyledi. Aslan, hastanede görevli uzman hekim ve pratisyen sayısının artığını kaydetti. Aslan, "Hastanemizde, hekimlerimizin uzmanlık branşları dahilinde genel cerrahi, dahiliye, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri, çocuk hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji ve göz bölümleri aktif olarak çalışmakta ve hastalarımıza gereken müdahaleler 24 saat boyunca en uygun şekliyle uygulanmaktadır" dedi.

Aslan, hastanede temel sağlık hizmetlerini aksatmadan verebilmek için çalıştıklarını belirterek, ‘’Artan sağlık hizmetleri sayesinde vatandaşlarımız kendi ilçelerinde tedavi edilebiliyor. Bakanlığımız ve devletimizin destekleri sayesinde sağlıkta yapılan hizmetlerin önemi artırıyor. Hastanemizde 6 yataklı fizik tedavi ünitesi, 13 adet diyaliz cihazı mevcuttur. Fizyoterapist tarafından kas ve eklem rahatsızlıklarına uygun tedaviler bu bölümde sağlanmaktadır. Anne dostu doğum ünitesinde en uygun koşullarda kadın doğum uzmanı ve ebeler tarafından normal doğum uygulanmakta ve teşvik edilmektedir. Cerrahi, dahiliye ve çocuk servisi olmak üzere klinik servislerimiz hemşirelerimizin desteğiyle aralıksız hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.