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Hastane inşaatına devam

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan 10 yatak kapasiteli Aydıncık İlçe Hastanesi inşaatına hız verildi.

Hastane inşaatına devam

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan 10 yatak kapasiteli Aydıncık İlçe Hastanesi inşaatına hız verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Hastane inşaatına devam

Aydıncık ilçesinde yapımı öngörülen entegre hastane binası inşaatına geçen yıl başlanıldı. 450 günde tamamlanması planlanan hastane binasının kaba kısmının önemli bölümü tamamlandı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, yapımına geçen yıl başlanılan Hastane binasının kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, ‘’Hastanemizin bu yıl tamamlanmasını bekliyoruz’’ dedi.

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