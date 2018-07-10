Hastane inşaatına devam

Aydıncık ilçesinde yapımı öngörülen entegre hastane binası inşaatına geçen yıl başlanıldı. 450 günde tamamlanması planlanan hastane binasının kaba kısmının önemli bölümü tamamlandı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, yapımına geçen yıl başlanılan Hastane binasının kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, ‘’Hastanemizin bu yıl tamamlanmasını bekliyoruz’’ dedi.