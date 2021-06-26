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Hastane el değiştirdi

Yozgat Şehir Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 6 hastanenin hisselerinin el değiştirerek, Danimarkalı bir firmaya devredildiği belirtildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:49
Hastane el değiştirdi

Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte 6 hastaneyi işleten Rönesans Holding'in tüm hisselerini yabancılara sattığı ileri sürüldü. Rekabet Kurumunun, Danimarkalı ISS Facilities'e hisselerin devrini onay verdiği kaydedildi. 
Sözcü’de yer alan habere göre, yönetmeliğinden, ihalesine, sözleşmesinden verilen garantilere kadar gizemli bir şekilde hayata geçirilen şehir hastanelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olma özelliğine sahip Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte Adana, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding, bu alandan çekilme kararı aldığını altı çizildi. Sağlık Bakanlığı ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hastaneleri inşa eden grup, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities devretti. Rekabet Kurumu, söz konusu devir işlemini onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘’Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık yüzde 100'ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17 Haziran 2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir’’ denildi. Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük sağlık işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye ne kadara satıldığı ise açıklanmadı. Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı bulunan ISS, 1901 yılında bu yana 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 
•HABER MERKEZİ•
 

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Hastane El Değiştirdi
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