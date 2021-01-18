Hastane 4 yaşında

Düzenlenen etkinlikte hastanenin başarıları, sürekli en üst seviyede ve en iyi hasta bakımını vermek için yapılan çalışmalar değerlendirildi, vizyon ve misyonu doğrultusunda ülkemizde, Avrupa’da ilklerin yaşandığı hastane olduğu kaydedildi, ilk günden bugüne kadarki süreçte nelerin yaşandığı konuşuldu. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ilk gün ki heyecan ve özveriyle yola devam ettiklerini, hastanenin 4’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, idari ekibiyle birlikte pasta kesimi yaptı.