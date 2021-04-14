Hastalıktan hayvanlar telef oldu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Salmanfakılı köyünü ziyaret ederek, köylülerle sohbet etti. Köyde, bazı hayvanların hastalık nedeniyle telef olduğunu öğrenen Milletvekili Başer, ilgilileri uyararak, hemen müdahale edilmesini sağladı. Başer, ‘’Küçükbaş hayvanları şap ve çiçek hastalığı nedeniyle telef olan Yozgat Merkez Salmanfakılı Köyümüzü ziyaret ettik. Köy Muhtarımız Fatih Aslan'dan bilgi aldık. Hayvanların veteriner hekim kontrolünde aşılanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Hastalık nedeniyle hayvanlarını kaybeden köy sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.