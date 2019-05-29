Hastalıklar masaya yatırıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2018 yılında ‘İhbarı Mecburi Hayvan’ hastalıklarına karşı aşılama çalışmalarında başarılı bir yıl geçirdiklerini, tüm hayvan popülasyonun etkin bir şekilde aşılandığını söyledi. Özdemir, Şap, LSD gibi önemli hastalıkların bertaraf edildiğini, 2018 yılında ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da çıkan Şarbon Hastalığına erken ve etkin müdahaleler ile kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti. Özdemir, ‘’Bu şekilde salgın tarzında seyreden hayvan hastalıklarında erken müdahale, kordon, karantina ve dezenfeksiyon uygulamaları sayesinde çıkan hastalıkları sadece çıktığı işletme ile sınırlı kalacak şekilde baskılayabildik. Bu nedenle de tüm ihbarların 24 saat içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir’’ dedi.

Özdemir, zoonotik karakterde, insan sağlığını yakından ilgilendiren hastalıklarla mücadele etmenin de görevleri arasında olduğunu hatırlattı. Özdemir, bu kapsamda Brucella, Tüberküloz, Kuş Gribi, Kuduz, Şarbon gibi hayvanlar veya hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar ile mücadelede de ülkemiz genelinde başarılı çalışmalara imza attıklarını, bu noktada emeği geçen tüm veteriner hekimlere teşekkür etmek istediğini kaydetti. Daha sonra konularında uzman veteriner hekimler tarafından hastalık, aşılama bazında değerlendirmeler yapıldı, 2019 yılında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Hayvan hareketleri, hayvan kayıt sistemleri, desteklemeler, damızlık hayvan varlığımın korunması, döl veriminin artırılması konularında sunumlar, genel bir değerlendirme yapılarak 2019 yılı planlamaları tamamlandı.