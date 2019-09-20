Hastalığı anlatıyorlar

Yozgat İl Sağlık Müdürü Doktor Fatih Şahin, Sepsis’e bağlı ölümlerin en az yüzde 10-15’i aşılama, hijyenik önlemler, erken tanıma, hızlı tedavi yöntemleri ile önlenebildiğini söyledi. Şahin, yapılan araştırmalara göre, en sık karşılaşılan ama en az bilinen hastalıklardan birisi olan Sepsis hastalığının ve septik şokun farkındalığının arttırılması için büyük uğraş verilmekte olduğunu kaydetti. Şahin, Yozgat’ta farkındalığı artırmak amacıyla ‘Sepsisi Tanı, Hayatı Kurtar’ sloganıyla etkinlik düzenlendiklerini vurgulayarak, ‘’Gerek etkinlik masalarımız gerek düzenleyeceğimiz eğitimler ile özellikle hastane acil servislerimizde, yoğun bakım, kemoterapi, hemodiyaliz ünitelerimizde, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları poliklinik, kliniklerinde görev yapan sağlık personellerimize, hasta ve hasta yakınlarımıza konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Resmi sosyal medya hesaplarımızdan konu ile ilgili vidolarımızı ve çalışmalarımızı paylaşmaktayız’’ dedi.