Hastalarla buluşma

Buluşma günleri kapsamında bu hafta Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekip Nöroloji Servisinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet etti.

Hastanede yapılan etkinliklerin aralıksız olarak devam ettirdiklerini belirten Kozan, "Hastalarımız ile tek tek tanışarak hal ve hatırlarını sordu. Her hafta yaptığımız bu ziyaretlerde hastanemizin gelişmesi ve sizlerin memnuniyeti için bir çok katkı sağladık. Görüşleriniz bizler için çok önemli severek yaptığımız bu işi her zaman bir adım daha ileri taşımak için; Ben, idari ekibim ve tüm çalışanlarımız elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları, hastane ve çalışanlarına sağlamış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

