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Hasta ziyareti

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi hasta ziyaretinde bulundu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:51
Hasta ziyareti

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanenin İdare Ekibiile birlikte Palyatif Servisinde yatan hastaları ziyaret etti. Dünya Yaşlılar Gününü kutlayan Başhekim Kozan, yaşlıların geçmişten günümüze kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktardığını bildirdi. Kozan, ‘’Tecrübeleriyle geleceğimize ışık olan, varlıklarından mutluluk duyduğumuz başımızın tacı saygı değer büyüklerimizin kıymetinin bilindiği ve onlara hak ettikleri değerin verildiği günler olmasını dileyerek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlarım’’ dedi. •Özlem Yazarel•

Anahtar Kelimeler:
Hasta Ziyareti
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