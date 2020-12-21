Hasta Yozgat’a getirildi

YOZGAT'tan geçici görevle gittiği Hatay'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan sağlık çalışanı Serkan Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat Şehir Hastanesine getirildi. Sorgun 112 Acil Komuta Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken geçici görevle Hatay'a sınır görevine giden Işıksoy, bir hafta önce Covid-19'a yakalandı. Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat’a getirildi. Işıksoy'un, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilecek.