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-Hasta önü buzlanmayacak

YOZGAT Şehir Hastanesi önünde yapılacak çalışma ile, kış aylarında buzlanmanın önüne geçilecek.

-Hasta önü buzlanmayacak

YOZGAT Şehir Hastanesi önünde yapılacak çalışma ile, kış aylarında buzlanmanın önüne geçilecek.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Hasta önü buzlanmayacak

Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bugün başlatılacak çalışma 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Hastaneden yapılan açıklamada, acil servis girişinin, aşırı soğuklarda buzlanmayı önleyici sistem montajı sebebiyle araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Bu süreçte acil servise başvuracak hastaların girişlerini yönetim birimi tarafından yapmaları istendi.

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