-Hasta önü buzlanmayacak

Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bugün başlatılacak çalışma 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Hastaneden yapılan açıklamada, acil servis girişinin, aşırı soğuklarda buzlanmayı önleyici sistem montajı sebebiyle araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Bu süreçte acil servise başvuracak hastaların girişlerini yönetim birimi tarafından yapmaları istendi.
11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bugün başlatılacak çalışma 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol