Hasta kabulüne başladı

Uzun zamandır hizmete açılması için çaba sarf edilen palyatif bakım servisi, gerekli şartları ve standartları yerine getirerek, 16 yatak kapasiteli olarak Sorgun ve çevre ilçe vatandaşlarına hizmet vermeye hazır hale geldi. Hasta sahiplerinin evde bakmalarının oldukça zor olduğu, hastalığın iyileşme yerine daha da kötüye gitme ve acı veren bir evreye geldiği hastalık türlerinde, hastaların ve hasta yakınlarının en büyük destekçisi ve çözüm noktası olan palyatif bakım ünitesi bu anlamda ilçe ve çevre ilçelerde önemli bir hizmet açığına cevap vermiş olacak. Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan hastalar için semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş tıbbi bakımdır. Hem hasta hem de ailesi için oldukça önemli olan bu bakım, hastanın tedavilerine ilişkin tüm işlemler için ekstra bir destek oluşturularak tedavi sürecinin iyileştirilmesini sağlayacak. Palyatif bakım; doktorlar, hemşireler ve hastanın sağlık sorunları ile ilişkili olarak diğer sağlık profesyonellerinin de eklenmesi ile oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Devlet Hastanesi uzman hekimlerinden Anestezi uzmanı Dr. Bilal Bezen sorumlu hekim olarak başta olmak üzere, tüm uzman hekimler 24 saat hasta ve yakınlarının yanında olacak.

Ayrıca yine servisimizde; Psikiyatri danışmanlığı, manevi destek için imamlık hizmetleri ve beslenme düzenlemesi için diyetisyenler, oluşabilecek yatak yaraları içinde, yara bakım hizmetleriyle hasta ve yakınlarının yanında olmaya devam edecek.