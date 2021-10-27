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Hasta Hakları günü

Yozgat Şehir Hastanesi, hastaların 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nü kutladı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:04
Hasta Hakları günü

Kozan, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle Yozgat Şehir Hastanesinin hasta haklarına önem verdiğine dikkat çekti. Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan, ‘’Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin verilen hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, hekim seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları vardır’’ dedi.  •Rabia Şahin•

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