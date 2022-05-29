Hasret giderdi

Milletvekili Keven, mezun olduğu tarihi Yozgat Lisesi'ni ziyaret ederek Hatıra defterini imzaladı. Ziyaretinde, öğretmenler ile toplantı yapan Keven, “Mezunu olduğum tarihi Yozgat Lisesi'ni ziyaret ettim. Böyle bir okulun mezunu olduğum için bir kez daha gurur duydum. Okul Müdürümüz Mustafa Telli'ye ve meslektaşlarım öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

BİLGİ ALDI

Yozgat Lisesi'ndeki incelemelerinden sonra ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Ofisini ziyaret eden Keven, yetkililerden yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alarak başarılar diledi. •Sema Nur Koçaker•